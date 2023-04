Bonus trasporti, boom di domande: più di 150mila richieste solo il primo giorno

Boom del Bonus trasporti nel primo giorno disponibile per l’inoltro delle istanze di accesso da parte dei cittadini. Inviate fino alle 17 di ieri, lunedì 17 aprile 2023, più di 150mila richieste.

I dati numerici dal Ministero

Secondo i numeri comunicati al termine della prima giornata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, solo ieri le richieste di accesso al Bonus trasporti sono state precisamente 153.408. Di queste, 141.510 hanno ottenuto il voucher (per un valore complessivo di quasi 8 milioni di euro) e la maggior parte dei tagliandi (il 41,74% del totale) è andata a giovani di età compresa tra 20 e 29 anni. Annullate invece 7.547 richieste e respinte 4.351. La maggior parte degli abbonamenti agevolati dal Bonus trasporti (30.449) è stata sottoscritta con Trenitalia. A fronte delle 1.126 disponibili, 669 sono le aziende per cui è stato emesso almeno un voucher.

Il picco a ridosso dell’apertura

Un record prevedibile. Si è registrato alle 8 del mattino il picco di accessi al portale apposito per accedere al bonus dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: 316.877 le persone che sono andate sul sito, 265.262 quelle che hanno effettuato il login sulla piattaforma per accedere alla sezione dedicata alle istanze. Il Ministero ha dato comunicazione che per tutti i richiedenti con reddito inferiore a 20mila euro nel 2022 la procedura si è conclusa con esito positivo: «È stata una giornata importante perché concretamente i cittadini che ne hanno maggiormente bisogno, in tempi rapidissimi, hanno potuto ottenere il contributo economico di 60 euro per acquistare un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia» ha commentato con il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone. Infatti, il beneficio è stato concepito con il fine di agevolare studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con reddito complessivo non superiore a 20 mila euro e ha ottenuto un finanziamento di ben 100 milioni di euro.