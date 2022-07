Boris Johnson si dimette: “Lascio il lavoro più bello del mondo. Sosterrò il nuovo leader”

Il discorso di Boris Johnson dopo il suo addio al 10 di Downing Street. L'ormai ex premier si dimette a causa di alcuni funzionari e scandali.

Si è dimesso stamattina alle 11.30 circa il primo ministro inglese Boris Johnson. Tra scandali e dimissioni in massa di funzionari e membri del suo gabinetto, l’ex leader dei Tories non ha potuto far altro che rinunciare al suo ruolo.

Boris Johnson si dimette: ecco il suo discorso

Il discorso è avvenuto poco dopo le sue dimissioni, al celebre 10 di Downing Street, residenza dei primi minisitri. Boris Johnson ha dichiarato: “La volontà del gruppo parlamentare conservatore è chiaramente quella che ci sia un nuovo leader e quindi un nuovo premier. Io sono d’accordo e penso che il processo di scelta dovrebbe iniziare ora. Darò tutto il mio sostegno al nuovo leader.

Sono triste perché lascio il lavoro più bello del mondo, ma nessuno è indispensabile“.



Dalla Brexit al record di occupazione: gli autoelogi di Johnson

Ovviamente Johnson resterà alla guida del Paese e del partito finchè non sarà eletto un suo successore nel mese di ottobre 2022.

L’ormai formalmente ex primo ministro, come riporta il Fatto Quotidiano, ha poi ripercorso la sua carriera, ricordando la Brexit, la lotta al Covid e la fine delle restizioni e il record di occupazione. Infine non ha dimenitcato il popolo ucraino che continuerà a sostenere come ha sempre fatto.