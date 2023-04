Borriello parla dell'ex Belen e racconta l'episodio della crema vaginale

In una intervista al Corriere della Sera Marco Borriello parla dell’ex Belen Rodriguez e racconta l’episodio della crema vaginale, con l’ex calciatore che ha raccontato dell’equivoco che lo portò alla squalifica per doping. Oggi Borriello fa il dirigente sportivo dell’Ibiza ed il suo amarcord ha toccato i momenti passati al Milan e la sua città di origine, Napoli. E la sua storica ex fidanzata Belen?

Borriello parla dell’ex Belen Rodriguez

Borriello ne ha parlato con trasporto: “La più importante della mia vita, è durata quattro anni e mezzo, è stata una storia d’amore acerba, immatura, fra due ragazzi.” I due hanno comunque mantenuto ottimi rapporti: “Se ci incontriamo a Milano la abbraccio, è una ragazza solare e divertente.” E le foto pubblicate da Chi nel gennaio 2022 confermano le affermazioni di Marco. Poi il riferimento a quella volta in cui Borriello fu qualificato tre mesi per doping. Nel 2006 Borriello venne trovato positivo al Prednisone e al Prednisolone e nel caso venne “coinvolta” anche Belen: “Ho pagato anche per colpe non mie. La settimana prima che mi trovassero positivo i medici mi avevano dato una pastiglia per un problema al molare”.

Il caso doping e quell’equivoco sui farmaci

“Quando venni trovato positivo sempre i medici mi dissero ‘porta tutte le pomate che hai a casa’ e la colpa venne scaricata sulla crema vaginale di Belen”. E in chiosa: “Ma le due molecole di cortisone che trovarono erano contenute solo in un farmaco che si chiama deltacortene. Sono stato fermo sei mesi, qualcuno dovrà risponderne”.