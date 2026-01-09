Bosconavigli: Le Accuse di Abusi Edilizi e la Difesa di Nolli Spiegata

Il caso del progetto Bosconavigli, un complesso residenziale situato nella zona di San Cristoforo a Milano, ha suscitato un ampio interesse da parte dei media e dell’opinione pubblica. Questo avviene dopo che sette individui, tra cui l’architetto Stefano Boeri e l’ingegner Marco Nolli, sono stati rinviati a giudizio per presunti abusi edilizi. La difesa di Nolli, rappresentata dall’avvocato Giuseppe Iannacone, ha immediatamente dichiarato l’innocenza del suo assistito, sostenendo che egli ha operato in conformità alle indicazioni fornite dal Comune di Milano.

Le accuse e il contesto del progetto

Il progetto Bosconavigli prevede la costruzione di un palazzo di lusso su un lotto di 8.000 metri quadrati. La procura di Milano ha avviato un’inchiesta sullo sviluppo urbanistico della zona, evidenziando possibili irregolarità nell’iter di autorizzazione. Le accuse mosse ai sette imputati includono la cooperazione colposa in lottizzazione abusiva e la realizzazione di abusi edilizi, in particolare per la costruzione di un edificio che supera l’altezza consentita senza un piano attuativo approvato.

Dettagli delle irregolarità contestate

Il palazzo costruito per il progetto Bosconavigli supera i 40 metri di altezza, contravvenendo alle normative urbanistiche che impongono il rispetto dell’altezza degli edifici circostanti. Inoltre, il procedimento amministrativo ha sollevato dubbi sull’utilizzo di permessi di costruzione e sulla valutazione degli oneri di urbanizzazione, che potrebbero risultare sottostimati.

La difesa di Nolli e le sue dichiarazioni

Durante l’udienza pre-dibattimentale, l’avvocato Iannacone ha manifestato fiducia nel sistema giudiziario, sostenendo che il suo assistito ha agito seguendo le indicazioni del Comune. L’avvocato ha evidenziato che Nolli non può essere ritenuto responsabile per aver eseguito ordini considerati legittimi, dichiarando: “Non è giusto che lo Stato, che ha autorizzato la costruzione, ora perseguiti il mio assistito”.

Le implicazioni per il settore edilizio

Questa vicenda ha significative implicazioni legali per gli individui coinvolti e solleva una preoccupazione più ampia per il settore dell’edilizia a Milano. Le accuse di abusi edilizi possono minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nei processi burocratici. È essenziale che i cittadini possano riporre fiducia nei funzionari pubblici e nelle autorità locali, affinché il settore edilizio possa prosperare in modo sostenibile e legale.

Prossimi passi del processo

Il processo contro Nolli e gli altri imputati inizierà il 16 marzo e si prevede che attirerà un’attenzione significativa da parte dei media e del pubblico. La decisione della giudice Giovanna Taricco di rinviare a giudizio gli accusati è stata presa dopo un’udienza di due ore, durante la quale gli avvocati hanno discusso le complessità legali dell’accusa, focalizzandosi sull’elemento soggettivo, ovvero la consapevolezza di violare le normative urbanistiche.

Il caso Bosconavigli rappresenta una questione rilevante per il settore urbanistico milanese, evidenziando la necessità di una maggiore chiarezza nelle normative e di un’adeguata vigilanza per prevenire futuri abusi.