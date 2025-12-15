Il periodo che porta alle festività natalizie è da sempre legato al cinema, difatti ci si reca maggiormente a godersi le proiezioni dell’anno dato che si ha maggior tempo a disposizione ed il clima invita a stare per qualche ora al caldo. Vediamo insieme i dati del fine settimana in Italia.

La varietà di programmazione del periodo

Sotto le feste il cinema diventa un luogo rifugio per molte persone che ricercano un po’ di serenità di fronte al grande schermo.

Solitamente il Natale è periodo di commedie e film per bambini e ragazzi ma vi è anche spazio per documentari impegnativi e film horror, quest’ultimo genere che non conosce stagione dato che è apprezzato in ogni momento dell’anno.

La scelta per queste settimane antecedenti il Natale è davvero varia e possiamo dire che ce n’è davvero per tutti i gusti. Ora però spazio alla calcolatrice virtuale per una stima degli incassi avuti nel fine settimana.

Zootropolis 2, il vero mattatore

Il film più visto nel fine settimana è stato Zootropolis 2, commedia per bambini con protagonisti degli animali parlanti, nel fine settimana ha incassato 1.578.945 euro e nelle tre settimane di programmazione ha superato i 12 milioni (12.738.577€) dati rilasciati da Cinetel e riportati da Ansa.it

Pio e Amedeo con Oi Vita Mia sono in seconda posizione con 1.138.691 euro nel weekend e 7.103.609 euro guadagnati da quando è uscito in sala. Terzo è Five Night’s at Freddy’s 2 film horror firmato dalla regista italiana Emma Tammi che guadagna 523.276 euro nel fine settimana e un totale di 2.531.861 euro.

Gli incassi dal 10 al 14 dicembre hanno registrato però un calo del 43% rispetto allo scorso weekend ed una flessione del 2,83% rispetto allo stesso periodo del 2024.