I due pugili avevano 28 anni: sono deceduti uno dopo l'altro a seguito dei rispettivi match alla Korakuen Hall

Due distinti match nel corso della stessa serata e con il medesimo, drammatico epilogo, la morte di due pugili. Il dramma è avvenuto nel corso di un evento di boxe andato in scena, il 2 agosto, alla Korakuen Hall. A perdere la vita sono stati due 28enni molto conosciuti nel Paese. Ma come è potuto accadere?

Morti due pugili in poche ore: epilogo drammatico di due match

La vicenda arriva dal Giappone e per la precisione dalla città di Tokyo. Qui era stato organizzato un eventi di boxe presso la Korakuen Hall ma due dei match in programma hanno avuto un epilogo tragico portando alla morte di altrettanti pugili. Il primo a perdere la vita è stato il 28enne Shigetoshi Kotari: stava dispuntando un incontro contro il campione dei pesi superpiuma della Oriental and Pacific Boxing Federation Yamato Hata quando ha perso conoscenza. Portato in ospedale è stato operato al cervello per un ematoma subdurale ma l’intervento non è servito: il 9 agosto è stato reso noto il decesso del pugile.

Un altro pugile 28enne ha perso la vita nelle stesse ore: si tratta di Hiromasa Urakawa. Anche lui è stato operato in seguito al match contro Yoji Saito che ha perso riportando lesioni cerebrali. Anche in questo caso l’operazione non è servita.