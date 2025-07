Un grave lutto ha colpito l’ex pilota di MotoGP Sylvain Guintoli. Nelle scorse ore, la famiglia ha annunciato la tragica morte in famiglia, lasciando il mondo del motociclismo e i fan profondamente scossi. La notizia è stata diffusa tramite un comunicato ufficiale, che ha espresso il dolore per la perdita e chiesto rispetto per la privacy in questo momento drammatico.

Sconvolgente lutto per Sylvain Guintoli: il comunicato ufficiale

Nella giornata di ieri, mercoledì 30 luglio, Sylvain Guintoli e la moglie Caroline hanno comunicato pubblicamente la scomparsa del loro figlio più piccolo, Luca, di appena cinque anni.

“È con il cuore colmo di tristezza che vogliamo condividere la notizia della scomparsa di nostro figlio Luca, dopo un anno di lotta contro il cancro. La nostra famiglia è devastata. Luca ha portato tanta gioia e amore nelle nostre vite. Custodiremo per sempre i ricordi che abbiamo di lui. Riposa in pace, Luca”.

Sconvolgente lutto per Sylvain Guintoli: è morto il figlio di 5 anni

Il bambino era affetto da una forma aggressiva di cancro, diagnosticata nell’agosto del 2024. Sin dall’inizio della malattia, l’ex campione del mondo Superbike aveva scelto di allontanarsi temporaneamente dalle competizioni per dedicarsi completamente alla famiglia. Durante l’ultimo anno, Luca ha ricevuto numerosi gesti di affetto e solidarietà, tra cui una toccante iniziativa del pilota Jake Dixon, che a maggio 2025 aveva corso a Silverstone con un casco disegnato proprio dal piccolo, devolvendo poi i fondi raccolti in beneficenza.

La notizia della sua morte ha scosso profondamente il mondo del motociclismo, che si è stretto attorno alla famiglia Guintoli con messaggi di affetto e cordoglio da parte di piloti, team e tifosi.