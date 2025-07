Il mondo del calcio è in lutto per la prematura morte di Paolo Antonioli, ex capitano noto per il suo carisma e la sua dedizione in campo. A soli 47 anni, Antonioli lascia un vuoto profondo nel cuore dei tifosi, compagni di squadra e appassionati, che lo ricordano non solo come un grande atleta, ma anche come un uomo di valori e spirito sportivo.

Grave lutto nel mondo del calcio: chi era Paolo Antonioli

Il mondo del calcio piange la perdita di Paolo Antonioli, ex difensore e capitano che si è spento all’età di 47 anni dopo una lunga battaglia contro una malattia, come confermato dalla moglie Elena Vezzù.

Nato a Mantova nel 1977, Antonioli ha lasciato un segno indelebile nelle squadre in cui ha militato durante la sua carriera, tra cui Padova, Frosinone, Spezia, Vis Pesaro, Gallipoli, Lanciano, Alma Juventus Fano e Abano.

Considerato un giocatore dal grande valore tecnico e morale, è stato per cinque stagioni il punto di riferimento del Calcio Padova, squadra con cui ha collezionato oltre 130 presenze e indossato la fascia di capitano, conquistando importanti promozioni. Dopo il ritiro dal campo, ha scelto di dedicarsi all’attività di allenatore a livello dilettantistico nel territorio padovano, guidando squadre come Albignasego, Plateola e Monselice.

L’ex capitano Paolo Antonioli è morto a 47 anni

Antonioli non è stato solo un atleta di talento, ma una persona di rara umanità, apprezzato da compagni e tifosi per la sua integrità e il suo spirito di squadra. La notizia della sua scomparsa ha suscitato commozione e numerosi messaggi di cordoglio da parte di società sportive, colleghi e appassionati di calcio.

La moglie Elena Vezzù, nota come speaker radiofonica con il nome d’arte Lady Helen, ha voluto condividere il suo dolore e la lotta che Antonioli ha affrontato con coraggio fino alla fine.