Il dramma di Roua Dani e l’inefficienza del sistema

Il femminicidio di Roua Dani, una madre di 37 anni uccisa a Torino dal marito, ha sollevato interrogativi inquietanti sulla sicurezza delle donne e sull’efficacia dei braccialetti elettronici. Questi dispositivi, progettati per monitorare gli arresti domiciliari e garantire la sicurezza delle vittime, si sono rivelati inadeguati nel momento cruciale.

Lo scorso settembre, il braccialetto del marito di Roua non ha funzionato a causa di una batteria scarica, permettendo all’uomo di uscire liberamente e raggiungere la vittima. Questo episodio ha messo in luce non solo la vulnerabilità delle donne, ma anche le lacune di un sistema che dovrebbe proteggerle.

Le conseguenze di un sistema difettoso

La testimonianza di Silvia Lorenzino, avvocato di parte civile nel processo, evidenzia come il fallimento del braccialetto elettronico non sia solo un problema tecnico, ma una questione di vita o di morte. “È un problema non solo per chi si trova ristretto e non riesce a ottenere una misura meno afflittiva, ma anche per le donne che dal braccialetto dovrebbero essere tutelate”, afferma Lorenzino. La mancanza di monitoraggio ha reso impossibile prevenire una tragedia annunciata, lasciando Roua Dani senza alcuna protezione.

La necessità di riforme nel sistema di protezione

Questo caso solleva interrogativi cruciali sulla necessità di riformare il sistema di monitoraggio elettronico. È evidente che i braccialetti elettronici, così come sono attualmente implementati, non garantiscono la sicurezza delle vittime di violenza domestica. È fondamentale che le autorità competenti rivedano le procedure di controllo e manutenzione di questi dispositivi, assicurando che siano sempre funzionanti e in grado di fornire un reale supporto alle donne in pericolo. Solo attraverso un intervento deciso sarà possibile evitare che simili tragedie si ripetano in futuro.