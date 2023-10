Brad Pitt regala una villa a Jennifer Aniston: prezzo folle per un dono che ha un significato speciale.

Stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, Brad Pitt avrebbe regalato una villa extra lusso a Jennifer Aniston. La dimora è la stessa in cui vissero insieme quando erano una coppia.

Brad Pitt regala una villa a Jennifer Aniston

Il Mirror non ha alcun dubbio: Brad Pitt ha regalato una villa a Jennifer Aniston. Sembra che l’attore abbia scelto di acquistare per l’ex fidanzata la dimora extra lusso dove vissero insieme quando erano ancora marito e moglie.

Perché Brad Pitt ha regalato una villa a Jennifer Aniston?

Secondo il Mirror, Brad ha regalato la villa a Jennifer in occasione del suo cinquantesimo compleanno, l’11 febbraio del 2019. Un dono speciale e anche costoso: Pitt ha speso ben 79 milioni di dollari per acquistare la dimora di Beverly Hills. Quattro camere da letto, una piscina e anche un campo da tennis: possibile che l’attore abbia provato a riconquistare l’ex moglie con la proprietà? Fonti vicine alla coppia hanno dichiarato al Mirror: “Perdere la casa dei suoi sogni ha peggiorato il dolore del divorzio ed è stato uno dei più grandi rimpianti non averla comprata”.

Brad Pitt e Jennifer Aniston: una bellissima storia d’amore

Brad Pitt e Jennifer Aniston hanno divorziato quasi vent’anni fa, nel 2005. Nonostante entrambi si siano ricostruiti una vita, i fan continuano a sperare in un ritorno di fiamma. Soprattutto, dopo che il matrimonio di lui con Angelina Jolie è finito. D’altronde, è stato proprio per colpa sua che il rapporto tra l’attore e l’ex di Friends è giunto al capolinea.