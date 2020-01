Jennifer Aniston e Brad Pitt stanno insieme: la foto fa sperare i fan

Un gioco di sguardi, un bacio e una carezza: le foto di Brad Pitt e Jennifer Aniston hanno fatto il giro del web per l'entusiasmo dei fan.

Ai Sag Award l’ex coppia d’oro di Hollywood composta da Brad Pitt e Jennifer Aniston si è salutata calorosamente: ai fan non sono sfuggiti i loro sguardi, il loro bacio e i gesti affettuosi che hanno evidenziato una chiara intimità.

Jennifer Aniston e Brad Pitt

Sono in tanti a sperare che presto Jennifer Aniston e Brad Pitt ufficializzino il loro ritorno di fiamma: l’ex coppia d’oro di Hollywood è stata sorpresa ai Sag Award dove lui ha ricevuto un premio per C’era una volta a Hollywood, e lei invece per The Morning Show. In una serie di scatti che hanno fatto il giro del web si vedono i due scambiarsi un tenero bacio e un sorriso, inoltre Brad Pitt avrebbe fatto il gesto di tenere teneramente al suo petto la mano di Jennifer Aniston.





Sembra che a seguire l’attore avrebbe addirittura interrotto la propria conferenza stampa per non perdersi il discorso fatto dall’attrice sul palco a proposito del suo ultimo film.

Insomma tutto farebbe ben sperare i fan a proposito di un ritorno di fiamma tra i due, specie ora che entrambi sono di nuovo single: Jennifer Aniston ha divorziato nel 2017 dal suo secondo marito, Justin Theroux, mentre Brad Pitt ha divorziato nel 2016 da Angelina Jolie dopo una clamorosa separazione e la battaglia legale per stabilire l’affidamento dei propri figli. Secondo indiscrezioni sarebbe stata proprio Jennifer Aniston a stargli accanto durante il difficile periodo seguito alla separazione e ai suoi abusi con l’alcool.