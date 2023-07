Brasile, 14enne di Tolmezzo muore per un puntura di zanzara: era in vacanza con la mamma

Brasile, 14enne di Tolmezzo muore per un puntura di zanzara: era in vacanza c...

Aveva solo 14 anni e da poco aveva concluso il primo anno di liceo. Per il giovanissimo Matteo Chieu, 14enne residente a Tolmezzo, in provincia di Udine una puntura di zanzara si è rivelata fatale. Stando a quanto si apprende, il giovane è stato punto dall’insetto mentre si trovava in Brasile con la madre. Il decesso è avvenuto nella giornata di venerdì 28 luglio: per lui non c’è stato nulla da fare.

14enne punto da una zanzara: la vicenda

Il 14enne, dopo essere stato punto dalla zanzara che lo ha ferito in modo grave, è stato trasferito d’urgenza in ospedale, ma le cure sono state purtroppo vane. La madre di Matteo – riporta “Leggo” – è originaria del Brasile e precisamente da Salinópolis. Il padre Roberto è un noto titolare di una boutique della zona. Non appena ha saputo della notizia è partito per il Brasile.

Morta la prima vittima italiana dell’anno per il virus di West Nile

Nel frattempo è stato accertato il primo decesso italiano dell’anno causato dal virus di West Nile. Si tratta di un uomo di 70 anni residente a Casteldidone. La vittima che aveva patologie pregresse era stata ricoverata all’ospedale di Cremona. I sintomi riscontrati sono stati subito collegati alla puntura di zanzara. Sono stati dunque messi in atto i protocolli necessari, ma ciò non è bastato.