Puntura di zanzara: i rimedi e come allontanarle

Le zanzariere, ma anche indossare abiti chiari permette di evitare la puntura di zanzara e godersi la tranquillità della propria casa in estate.

Durante le giornate e serate estive, capita che, essendo in giardino, si possa essere disturbati da insetti fastidiosi che importunano arrivando a pungere. La puntura di zanzara può essere molto comune in questo periodo, ma per evitarla è bene affidarsi ad alcuni rimedi e soluzioni efficaci per allontanarla definitivamente.

Puntura di zanzara

Durante la stagione estiva, ciò che maggiormente preoccupa è la presenza di vari insetti e, tra questi, il più comune è sicuramente la zanzara che può pungere. La puntura di zanzara si rivela un problema che può essere molto comune e soprattutto fastidioso. Gli esemplari femmina pungono per prelevare delle gocce di sangue e per prendere le sostanze di cui hanno bisogno.

Si posano sulla pelle, magari quando si è in giardino a rilassarsi e perforano l’epidermide. Le zanzare sono attratte dalla pelle umida, ma anche dai colori scuri. Per questa ragione, indossare colori chiari sarebbe la cosa giusta da fare onde evitare di essere morse o di averle vicino a sé. Le reazioni alla puntura sono diverse da un soggetto all’altro.

Il prurito è sicuramente una sensazione comune alla puntura di zanzara. Nei casi più gravi possono anche formarsi delle pustole alquanto grandi accompagnate da prurito che dura diversi giorni e anche da febbre. In quel caso, è bene contattare un professionista in modo da capire come fare e comportarsi.

In caso di puntura è meglio usare dei rimedi possibilmente a base naturale come l’aloe, il miele o degli impacchi con bicarbonato da applicare sulla zona in modo da ridurre il gonfiore e la sensazione di fastidio che la puntura di questo insetto ha causato. L’impacco di acqua fredda con ghiaccio è la soluzione migliore, meglio se avvolta con un panno.

Puntura di zanzara: consigli

Oltre ai consigli che sono stati dati riguardo a cosa fare in caso di puntura di zanzara, è anche bene capire come evitare che questi insetti entrino in contatto con la pelle. Qui forniamo alcuni suggerimenti su come allontanarle in modo sano e salutare onde evitare che possano pungere e rovinare le serate d’estate.

Per prima cosa, per evitare le punture delle zanzare, ci sono alcune misure da adottare. L’uso di repellenti naturali e di dispositivi come Ecopest Home sono la giusta soluzione, anche perché evitano di utilizzare insetticidi o pesticidi che sono dannosi sia per gli esseri umani, ma anche per gli animali domestici.

Si possono anche usare deglisen oli essenziali a base di prodotti naturali che le zanzare mal sopportano, come la lavanda, la citronella, l’eucalipto da applicare in alcuni punti strategici della casa in modo che neanche si avvicino all’ambiente domestico. Le piante ed erbe aromatiche come la menta e il timo da far crescere sul balcone o terrazzo sono metodi validi per allontanarle.

Installare le zanzariere sia alle porte che alle finestre, ma anche sopra il letto può essere una ottima soluzione per evitare che entrino in casa. Solitamente tendono a pungere sopratutto la notte quando agiscono indisturbate e, in quel caso, è bene chiudere le tapparelle o persiane affinché non disturbino il sonno.

Il tipo di abbigliamento può essere molto efficace. Indossare dei pantaloni o delle scarpe chiuse dopo il tramonto costituisce una sorta di barriera contro la puntura di zanzara. Si consiglia di evitare un abbigliamento troppo colorato dal momento che questi insetti sono proprio attratti dai colori scuri, quindi meglio puntare su tonalità chiare e pastello.

