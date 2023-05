Brasile, bimbo decapitato al parto: indaga la polizia

Shock in Brasile per la morte di un bambino avvenuta durante il parto all’ospedale di Santa Efigênia, a Belo Horizonte. Il feto sarebbe stato decapitato proprio nel momento del parto. Sul fatto sta attualmente indagando la polizia brasiliana di Minas Gerais.

Bambino decapitato durante il parto in Brasile: aperta un’inchiesta e disposta autopsia

L’orribile fatto risalirebbe al primo maggio scorso. Come riportano i quotidiani brasiliani, la 34enne Ranielly Coelho Santos era stata ricoverata sul finire del mese di aprile per ipertensione. Venne dimessa, ma le sue condizioni non erano migliorate affatto. Fu così costretta a tornare in clinica.

Ulteriori controlli hanno portato alla luce una malformazione polmonare nel feto, circostanza che ha convinto i medici a indurre un parto prematuro per cercare di salvare la vita del neonato, anche grazie a successive terapie.

L’equipe di medici, dopo aver anestetizzato la donna, avrebbe iniziato l’operazione, a cui avrebbe assistito anche il padre del bambino attraverso una vetrata. Qualcosa deve essere andato storto: per circostanze ancora da chiarire, un dottore avrebbe decapitato il neonato appena uscito dal grembo materno.

Il padre ha assistito alla scena ma è stato subito allontanato. Un medico, secondo quanto affermato dall’avvocato della famiglia, avrebbe parlato di un ‘incidente’, con l’ospedale che avrebbe proposto alla famiglia di sottoscrivere un documento in cui s’affermava che il feto fosse morto nel grembo materno.

Secondo le prime ricostruzioni, pare che l’equipe fosse composta anche da alcuni specializzandi. È stata aperta un’inchiesta ed è stata disposta l’autopsia sul corpo del bimbo. Il Consiglio Regionale di Medicina dello Stato di Minas Gerais (CRM-MG) ha invece fatto sapere che avvierà tutte le procedure necessarie all’accertamento dei fatti.