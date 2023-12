Sabato scorso i suoi follower hanno ricevuto la triste notizia della morte di Maria Sofia Valim, figlia maggiore del sindaco Vitor Valim. L’influencer è deceduta all’età di 19 anni, in seguito a un trapianto di fegato.

Brasile, influencer muore di 19 anni

Studentessa di legge e figlia del sindaco di Caucaia, era solita condividere sui social media la sua routine in palestra, la cura della pelle e la sua passione per i viaggi. La giovane aveva spiegato la scelta di studiare giurisprudenza affermando che fosse l'”amore della sua vita“. La sua partecipazione a concerti ed eventi, così come la passione per il marchio Ferrari, erano comunemente condivisi sui suoi account. Uno degli ultimi post è stato proprio in occasione di un concerto di Taylor Swift tenutosi in Brasile. Al momento della morte, l’account Instagram di Maria Sofia contava oltre 108mila follower.

Il trapianto

La vita della 19enne ha avuto una tragica svolta quando, il 5 dicembre il padre ha annunciato l‘urgente necessità di un trapianto di fegato. La famiglia ha ricevuto la notizia di un donatore compatibile due giorni dopo. “Dopo aver seguito le procedure ed essersi messa in coda per un trapianto di fegato, Sofia è riuscita a trovare un donatore a causa dell’urgenza del suo caso” aveva dichiarato il sindaco sul suo account Instagram, aggiungendo “Vorrei ringraziare sinceramente la famiglia del donatore per la sua sensibilità e per aver contribuito a ridare la vita a mia figlia“. Sebbene l’intervento fosse inizialmente riuscito, Sofia è andata incontro a complicanze legate all’operazione.

L’annuncio della scomparsa

“È con il più profondo dolore e tristezza che informiamo tutti della scomparsa della mia amata figlia Sofia. Purtroppo il suo corpo non è sopravvissuto. Ringrazio tutti voi per le preghiere e l’affetto che avete dimostrato a me e alla mia famiglia in questo momento di estrema sofferenza” ha dichiarato il padre. Giovedì verrà organizzata una messa in onore dell’influencer presso la Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres nel centro Caucaia.