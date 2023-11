Reelations, la prima Convention dei Content Creator e Influencer è stata un successo

La prima Convention dei Content Creator e Influencer, che si è tenuta a Torino, è stata un grande successo. L’evento è stato realizzato per creare relazioni, aggiornamenti e formazione dal mondo dei social.

Dal 19 al 21 ottobre 2023, a Torino, si è tenuta la prima Convention dei Content Creator e Influencer, evento che ha avuto lo scopo di creare relazioni tra creator, social media, addetti ai lavori e brand, per avere tutte le informazioni e le novità del mondo dei social. Presenti molti nomi noti ed esperti, come Andrea Pisani de iPanpers, Manuel Mercuri, Le Twins, il commercialista creator Max Allievi, il più grande esperto di social media marketing Luca La Mesa, il social media manager Rai, Piero Angela e SuperQuark Bruno Mastroianni, la new media Strategist di Sky e creator Chiara Piatto, Calciatori Brutti, Davide D’Urso, Andrea La Greca, Legolize, Commenti Memorabili, Milanese Imbruttito e tanti altri.

Prima Convention dei Content Creator e Influencer: le relazioni al centro dell’evento

Al centro di questo evento della durata di tre giorni ci sono state le relazioni, le vere protagoniste. “Volevamo che chi lavora con i social a tutti i livelli potesse incontrarsi, relazionarsi e collaborare” ha spiegato Andrea Visconti, uno dei creatori ed organizzatori dell’evento, che è stato un vero successo. Oltre 70 creator hanno incontrato più di 200 tra social media manager, addetti ai lavori e aziende. Durante le tre mattine si sono confrontati sui temi più importanti e attuali mentre al pomeriggio hanno creato contenuti insieme, mettendo in pratica le cose imparate nei panel e nei workshop. “Uno degli obiettivi era far capire alle aziende quanto lavoro ci sia dietro la creazione di un contenuto e una campagna di content creation, e l’hanno capito toccandolo con mano!” ha aggiunto Visconti. Si è tenuta la challenge di Spazio DR automobili, in cui i responsabili dell’azienda hanno visto i creator all’opera, partecipando con grande interesse. Dalla challenge sono usciti 2 team vincitori, che hanno vinto 2 auto DR automobili e un piano editoriale di 6 mesi per il gruppo. Intanto, il brand si è portato a casa oltre 400 contenuti e milioni di interazioni social. Grande successo anche per la challenge di FantaLegends, che ha ottenuto centinaia di contenuti e milioni di interazioni.

“Volevamo dar voce alla creatività di quei giovani che vengono taggati come buster solo perché si stanno creando un mestiere che prima non esisteva. Sentendoci tra quei giovani, abbiamo lanciato un evento che raduna creator di talento per raccontare le storie e i valori dei brand sui social” ha aggiunto Andrea Visconti.

I social sono un’opportunità di espressione artistica unica, ma non devono trasformarsi nell’illusione che senza fare niente si possa diventare famosi, poiché dietro ad ogni contenuto si nascondono lavoro, impegno e creatività. “Anche per questo ringraziamo tutti i partner e gli sponsor Spazio Group concessionaria DR, Canva, FERPI, FantaLegends, Synesthesia, IAAD, Sixtheleven, Gen Z now e i media partner Notizie.it e Cnc Media, perché senza di loro non sarebbe stato possibile costruire questo evento” è stato aggiunto, mentre è già stata annunciata la seconda edizione dell’evento, le cui date verranno annunciate sui canali @ReelationsOfficial.