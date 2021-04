Brescia, 12enne spara ad un uomo: era stato incaricato da un parente

Un ragazzino di 12 anni ha sparato ad un uomo di 31 anni, dopo essere stato incaricato da un parente per punire il rivale in amore.

Nella serata di venerdì 2 aprile, un ragazzino di 12 anni, incaricato da un parente, ha sparato ad un uomo di 31 anni a Chiarini di Montichiari, in provincia di Brescia. L’uomo al momento non è più in pericolo di vita.

12enne spara ad un uomo

La vittima di questo agguato al momento è ricoverato in prognosi riservata agli Spedali Civili di Brescia, ma per non è più in pericolo di vita. I carabinieri hanno trovato e sequestrato l’arma e sottoposto a fermo nel carcere di Brescia il parente di 27 anni. La sparatoria è avvenuta in via Santa Scolastica, nella frazione di Chiarini. Secondo la ricostruzione, un ragazzo di 27 anni avrebbe incaricato il 12enne per colpire il suo rivale in amore.

I due avevano avuto un forte litigio per questioni sentimentali. Il 27enne ha dato al ragazzino una pistola calibro 22, detenuta illegalmente.

L’arma, nei giorni scorsi, è stata ritrovata dai carabinieri della compagnia di Desenzano coordinati dalla procura di Brescia, con matricola abrasa e sprovvista di numero di serie. Il minorenne, che non sarebbe imputabile visto che per lui è prevista la presunzione assoluta di incapacità, dovrà rispondere insieme al 27enne delle accuse di tentato omicidio, ricettazione e detenzione illegale di arma clandestina.

I militari stanno continuando ad indagare per riuscire a capire l’esatta dinamica di quanto accaduto e il movente di questo agguato, che per il momento sembra di natura sentimentale.