Mirko Serpelloni ha lottato per giorni, ma purtroppo è deceduto dopo un terribile incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 6 settembre. Il giovane era caduto dal tetto della Errepi Interni di Manerbio.

Brescia, incidente sul lavoro: morto Mirko Serpelloni

Mirko Serpelloni ha lottato per diversi giorni, ma le ferite erano troppo gravi e purtroppo è deceduto. Il giovane aveva avuto un terribile incidente sul lavoro lo scorso 6 settembre. Era caduto dal tetto della Errepi Interni di Manerbio, in provincia di Brescia, da un’altezza di circa 6 metri, probabilmente a causa del cedimento di una soletta. Il giovane è morto l’11 settembre all’ospedale Poliambulanza di Brescia. Aveva 27 anni ed era di Bagnolo Mella, sempre in provincia di Brescia. Lavorava in un’azienda di costruzioni di Ribecco d’Oglio, nel Cremonese, la Bettinelli Group.

Mirko Serpelloni, 24esima vittima sul lavoro in provincia di Brescia

Mirko Serpelloni è la 24esima vittima sul lavoro del 2023 in provincia di Brescia. Nel tempo libero si dedicava alle sue grandi passioni per la musica e il disegno. Sui social network condivideva le sue illustrazioni e i video della sua attività di Producer musicale. Era conosciuto con lo pseudonimo di Mirko Sick. Sui social network sono arrivati tanti messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti.