Incidente sul lavoro a Castel d Sangro, operaio morto folgorato: ha urtato cavi dell’alta tensione

Ennesimo incidente sul lavoro in Italia: un operaio di 46 anni ha urtato cavo dell’alta tensione ed è morto folgorato da una scossa elettrica mentre stava lavorando in un’azienda a Castel di Sangro, in provincia de L’Aquila.

Il sinistro mortale ha avuto luogo nel primo pomeriggio di giovedì 31 agosto, intorno alle ore 14:00, in un’azienda di Castel di Sangro, in provincia de L’Aquila, che si occupa di pomodori. L’operaio morto folgorato sul posto di lavoro era impiegato presso la società ma risiedeva fuori regione.

Alla luce delle informazioni sinora diffuse, pare che il 46enne abbia urtato i cavi dell’alta tensione mentre stava lavorando e, di conseguenza, è rimasto folgorato.

L’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine

L’incidente è stato prontamente segnalato dai colleghi dell’operaio ai soccorsi e alle forze dell’ordine. Sul posto, si sono recati i sanitari del 118, i carabinieri e gli ispettori del competente servizio dell’Asl per verificare eventuali anomalie.

I paramedici hanno subito prestato soccorso all’uomo ma ogni tentativo di rianimarlo si è infine rivelato vano. Il decesso del 46enne è stato dichiarato sul posto.

Su quanto accaduto a Castel di Sangro, al fine di determinare l’esatta dinamica dell’incidente, stanno indagando i carabinieri e la Procura della Repubblica di Sulmona.