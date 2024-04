Trovati morti in casa nel Bresciano: una delle due vittime, una donna, aveva con sé delle ecografie. Non si esclude la gravidanza.

Una tragedia si è consumata a Lonato del Garda (Brescia): un uomo e una donna sono stati trovati morti in casa. Entrambi sarebbero deceduti per dissanguamento. Lei presentava tagli alle vene dei polsi, mentre lui due profonde ferite alla gola. Si tratta di un operaio 50enne, conosciuto in città come un appassionato di body building, e di una 45enne di origini cinesi. Il ritrovamento è avvenuto all’interno di un appartamento.

Trovati morti in casa: la tragedia sarebbe avvenuta a Pasquetta

La data della morte è stata individuata nella notte tra lunedì di Pasquetta e martedì. La donna, che lavorava in un centro massaggi del Garda e non possedeva un permesso di soggiorno regolare, aveva con lei delle ecografie, suggerendo la possibilità di una gravidanza iniziale.

Si ipotizza un omicidio-suicidio

Nonostante l’ipotesi principale sia quella di un omicidio seguito da suicidio, gli investigatori, sotto la guida del pubblico ministero di Brescia, Alessio Bernardi, sono in attesa di ulteriori risultati dagli accertamenti condotti all’interno dell’appartamento, dove si è verificata questa tragica vicenda. Sul luogo del ritrovamento sono stati rinvenuti non solo grandi quantità di sangue, ma anche coltelli e corde, lasciando spazio a molteplici ipotesi.

Le due vittime erano una coppia?

Nonostante non sia chiaro se i due deceduti fossero effettivamente una coppia, le autorità hanno confermato che sicuramente si frequentavano. L’abitazione in questione è un trilocale disposto su due piani, e attualmente è stato posto sotto sequestro. Le indagini proseguono.