Spiacevole episodio che ha rovinato una delle tele più belle del 1500 che ha fatto ritorno nella città di origine, Brescia, infatti lo “Stendardo dei Disciplini” questo il nome dell’opera realizzata dal Moretto è stato strappato a causa della caduta accidentale di una turista mentre stava visitando la mostra.

“Stendardo dei Disciplini”: il danno è di diverse migliaia di euro

Lo squarcio al dipinto è stato effettuato nella giornata di ieri, venerdì 7 febbraio, la turista era in visita alla mostra “Rinascimento a Brescia, Moretto, Romanino e Savoldo 1512-1552” ed è caduta sulla tela riportando un vistoso danno all’opera artistica.

Gli esperti dopo una prima rilevazione hanno certificato che il danno procurato ammonterebbe a diverse migliaia di euro. A riportare l’accaduto il quotidiano “Bresciaoggi”

La tela è caratterizzata da una realizzazione su ambo i lati dato che da un lato vi sono due santi non identificati e dall’altro la vergine con ai suoi piedi i Disciplini che danno appunto il nome all’opera realizzata dal Moretto – riporta “Il Giorno”.

Quadro immediatamente coperto e salvato

Appena squarciata la tela, il quadro è stato coperto e protetto da ulteriori danni che si sarebbero potuti verificare.

Ora l’opera passerà in mano a degli esperti restauratori che provvederanno a riportarla alle condizioni originali. Al momento non è chiaro come la turista risarcirà il Museo per il danno arrecato.