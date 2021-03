L’immunità di gregge potrebbe essere raggiunta entro metà luglio. Ad annunciarlo il commissario europeo Breton.

Entro metà luglio l’Unione Europea potrebbe raggiungere l’immunità di gregge. Ad affermarlo il commissario dell’Unione Europea al mercato interno nonché capo della task force sui vaccini Thierry Breton. In occasione del “Grand Jury” organizzato da RTL, Le Figaro e LCI il commissario europeo ha illustrato tra le altre cose quello che potrebbe essere il futuro certificato o passaporto sanitario del quale si è già parlato ampiamente negli scorsi mesi e disponibile per tutti e 27 Stati dell’Unione Europea.

Stando a quanto riportato da Breton il certificato potrebbe essere rilasciato già nei prossimi due o tre mesi. Per ciò che riguarda i vaccini, Breton ha annunciato che entro la fine del terzo trimestre 360 milioni di dosi, mentre entro metà luglio le dosi consegnate potrebbero essere 420 milioni. Questi importanti numeri potrebbero essere “necessari per iniziare a parlare di questa immunità collettiva”, ha dichiarato il commissario europeo.

Breton: “Immunità di gregge a metà luglio”

