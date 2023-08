Alcuni ladri sono entrati nel giardino di una casa in Brianza e hanno rubato una piscina che il proprietario aveva acquistato il giorno stesso.

Brianza: ladri svuotano una piscina e la rubano

Alcuni ladri sono entrati nel giardino di una casa a Bernareggio, in provincia di Monza e Brianza, per rubare una piscina. L’hanno svuotata dagli altri 55mila litri di acqua e hanno smontato tutta la struttura, per poi portarla via. Il tutto in una notte. “Si tratta di un’operazione che richiede parecchio tempo. Hanno aperto anche il frigo e hanno bevuto le birre, mentre forse attendevano che la piscina si svuotasse con l’autopompa. Altre invece se le sono portate via” ha raccontato il proprietario a Il Giornale di Monza e Vimercate.

Brianza, ladri rubano una piscina acquistata il giorno stesso

Ad accorgersi del furto è stato il vicino di casa che la mattina ha visto che nel giardino accanto al suo era sparita la piscina e ha allertato i proprietari. Questi hanno subito sporto denuncia ai carabinieri. “Hanno preso solamente la piscina e la pompa, non hanno toccato neanche uno dei prodotti che utilizzo per la pulizia e la depurazione dell’acqua. Questo mi fa pensare a un furto studiato, quasi fosse su commissione. Anche perché la piscina era nuova di zecca, l’avevo acquistata proprio quello stesso giorno” ha dichiarato il proprietario.