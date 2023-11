Briatore mostra la nuova casa a Monte Carlo: il commento dell'ex Heidi Klum

Attraverso i social Flavio Briatore ha postato una foto della sua nuova e lussuosa abitazione a Monte Carlo, e ha ricevuto un commento da parte della sua ex, Heidi Klum.

Flavio Briatore: il commento dell’ex

Flavio Briatore è entusiasta della sua nuova casa a Monte Carlo e, sui social, ha postato alcune foto del lussuoso appartamento (mostrandosi seduto su una scala che conduce dal piano inferiore a quello superiore). In tanti hanno lodato la forma fisica dell’imprenditore (che ha recentemente annunciato di essersi messo a dieta), e inoltre c’è chi, come la sua ex Heidi Klum, gli ha voluto dimostrare tutto il suo affetto postando un’emoticon a forma di cuore.

Briatore e la supermodella hanno avuto insieme una figlia, Leni Klum, che l’imprenditore non ha mai riconosciuto. Nonostante questo lui e la sua ex hanno sempre avuto un ottimo rapporto, e in più d’un occasione Briatore ha invitato la figlia con lui in vacanza. Sui social in tanti si sono complimentati con lui per la sua forma fisica, e c’è chi gli ha scritto: “Forma perfetta!!!Bravo Flavio, cambiando stile di vita e alimentazione, si hanno grandi risultati!!!!E si mandano in remissione molte malattie!!!!Noi siamo ciò che mangiamo!!!!Provare per credere!!!!”, e ancora: “Stai benissimo”.