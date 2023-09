Leni Klum presenta il fidanzato a papà Flavio Briatore: è amore a prima vista

Leni Klum ha presentato il fidanzato Aris Rachevsky a papà Flavio Briatore. Stando alle paparazzate del settimanale Oggi, l’imprenditore ha approvato il nuovo compagno della pargola.

Leni Klum presenta il fidanzato a papà Flavio Briatore

In vacanza in Italia insieme a Aris Rachevsky, Leni Klum ne ha approfittato per presentare il nuovo fidanzato al padre Flavio Briatore. La 19enne, nata dalla relazione tra l’imprenditore e la top model Heidi, ha un bellissimo rapporto sia con il genitore biologico che con Seal, l’uomo che l’ha adottata nel 2009. Il settimanale Oggi, ha paparazzato Leni mentre presenta Aris a papà Flavio. A quanto pare, l’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha approvato la nuova fiamma della pargola.

Flavio Briatore approva il nuovo fidanzato di Leni

La rivista ha beccato Leni e Aris al Twiga, dove si sono recati per incontrare Briatore. Stando alle paparazzate, Flavio ha approvato il nuovo boyfriend della figlia, un giocatore di hockey di 20 anni. La coppia si è trattenuta presso lo stabilimento balneare di Marina di Pietrasanta, di cui l’imprenditore è co proprietario, e hanno trascorso una bellissima giornata in famiglia.

Briatore non lascia soli Leni e Aris

Stando alle immagini pubblicate da Oggi, Flavio non ha mollato Leni e il nuovo fidanzato neanche un momento. Alla giovane Klum, però, la vicinanza del padre sembra non dispiacere per niente.