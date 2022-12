Leni Klum e la mamma Heidi testimonial di Intimissimi: le foto

Leni Klum e sua madre Heidi, 18 anni la prima e 39 la seconda, sono state scelte come testimonial di Intimissimi per la collezione di Natale.

Le loro foto in intimo, neanche a dirlo, sono diventate virali.

Leni Klum e la mamma Heidi testimonial di Intimissimi

Figlia di Flavio Briatore ed Heidi Klum, Leni ha compiuto 18 anni qualche mese fa. Bellissima come la madre, ha scelto di seguire le sue orme e, pian piano, si sta affermando nel mondo della moda. Ha sfilato alla Milano Fashion Week per About You e ha partecipato con la mamma alla festa organizzata per il 150esimo anniversario delle riviste Harper’s Bazaar Icon e Bloomingdales.

Insomma, Leni è già una vera e propria celebrità. Non a caso, Intimissimi ha scelto madre e figlia come testimonial della campagna natalizia.

Leni Klum e mamma Heidi: le foto sono virali

Leni Klum ed Heidi si somigliano tantissimo e sembrano più due sorelle che madre e figlia. Forse è proprio per questo che Intimissimi le ha scelte come testimonial della campagna natalizia. Anche se appartengono a due generazioni diverse, Leni ed Heidi sfoggiano completini intimi particolari, adatti a tutte le età.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Intimissimi (@intimissimiofficial)

Con Leni e Heidi, Intimissimi fa centro

La campagna di Natale con Leni Klum ed Heidi firmata da Intimissimi è diventata virale appena sbarcata sui media. Dai social alla carta stampata: madre e figlia sono ovunque.

Il noto brand di intimo ha fatto centro.