Un drammatico episodio ha scosso la provincia di Brindisi: un carabiniere è stato ucciso all’alba durante un’operazione nella zona industriale di Francavilla Fontana. La vittima, impegnata in un controllo lungo la strada verso Grottaglie, è stata colpita a morte da colpi di arma da fuoco, trasformando un normale servizio in una tragedia che ha lasciato sgomenta la comunità locale e le forze dell’ordine.

Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare i responsabili.

Brindisi, carabiniere ucciso in sparatoria durante inseguimento

Questa mattina, intorno alle 7, si è verificata una sparatoria nella zona industriale di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, precisamente in contrada Rosea. Un carabiniere è stato mortalmente ferito da colpi d’arma da fuoco durante un controllo su un veicolo sospetto.

L’episodio si è consumato al termine di un inseguimento lungo la strada che collega Francavilla a Grottaglie. Secondo le ricostruzioni, i fuggitivi, dopo aver abbandonato l’auto, hanno aperto il fuoco contro il militare, ferendolo gravemente e causandone la morte. I responsabili sono poi riusciti a dileguarsi.

Stando alle prime indiscrezioni, una pattuglia dei Carabinieri ha notato una Lancia Ypsilon con a bordo due uomini sospetti e ha intimato l’alt. La vettura, però, avrebbe proseguito la fuga, dando inizio a un inseguimento durante il quale sarebbe avvenuto anche un contatto tra i veicoli. La macchina dei fuggitivi è poi uscita di strada, e uno dei passeggeri ha sparato contro i militari, colpendo il brigadiere. Nel frattempo, l’altro occupante è scappato coprendo la fuga con la sparatoria. L’auto utilizzata sarebbe risultata rubata lo scorso 15 maggio a Locorotondo, in provincia di Bari.

La pattuglia guidata da Legrottaglie era intervenuta in seguito a una segnalazione di rapina in un distributore di carburante nella periferia di Francavilla Fontana.

Sparatoria a Brindisi, ucciso un carabiniere durante un inseguimento: chi era il militare

Carlo Legrottaglie, 59 anni, originario di Ostuni, avrebbe dovuto vivere oggi il suo ultimo giorno di servizio attivo prima della pensione. Brigadiere Capo in forza alla compagnia dei Carabinieri di Francavilla Fontana, è stato tragicamente ucciso all’alba mentre inseguiva due rapinatori in fuga. Quella che doveva essere una giornata di chiusura della sua lunga carriera si è invece trasformata in una drammatica perdita.

Legrottaglie, che sarebbe andato in licenza a partire da domani e avrebbe lasciato il servizio il 7 luglio, lascia la moglie e due figlie.

Sparatoria a Brindisi, ucciso un carabiniere durante un inseguimento: il cordoglio delle istituzioni

“Apprendo con sconcerto e profondo dolore della tragica uccisione del brigadiere capo dei Carabinieri, Carlo Legrottaglie, avvenuta durante un’operazione di controllo in provincia di Brindisi. Un servitore dello Stato, caduto mentre svolgeva il proprio dovere al servizio della collettività. Alla sua famiglia, ai vertici dell’Arma e a tutti i suoi colleghi giungano il mio pensiero più commosso e le condoglianze del Senato della Repubblica”, ha dichiarato Ignazio La Russia.

“Ho appreso con profondo dolore la notizia dell’uccisione del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie. Nel confidare in una rapida cattura dei responsabili, esprimo all’Arma e ai familiari la mia vicinanza e commossa partecipazione al loro dolore”, le parole del presidente Sergio Mattarella.

Anche il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, ha voluto manifestare il proprio cordoglio con un messaggio pubblicato sui social:

“A nome dell’intera comunità di Ostuni esprimo profondo cordoglio per la tragica scomparsa del carabiniere Carlo Legrottaglie, originario della nostra città. La sua vita si è spezzata questa mattina durante un conflitto a fuoco sul territorio di Francavilla Fontana, adempiendo al proprio dovere a tutela della sicurezza pubblica. A pochi giorni dal congedo, ha dimostrato fino all’ultimo il valore e il senso di responsabilità che contraddistinguono le donne e gli uomini dell’Arma. Alla famiglia, ai colleghi del Nucleo Radiomobile di Francavilla Fontana e all’intera Arma dei Carabinieri giunga il nostro abbraccio commosso e la più sincera vicinanza”.

Infine, il sindacato dei carabinieri ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia, sottolineando che l’Arma ha perso un servitore dello Stato e l’Italia un cittadino coraggioso che ha sacrificato la propria vita per la sicurezza di tutti. Ha inoltre precisato che non è il momento per polemiche o strumentalizzazioni, ma un momento di lutto e di raccoglimento per tutta la famiglia dell’Arma.