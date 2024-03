Tragedia sfiorata nel brindisino questa mattina, quando un tir adibito al trasporto di plastica in granuli ha sfondato il guardrail del cavalcavia che collega la superstrada Brindisi-Taranto alla superstrada Brindisi-Lecce. Il grosso camion è caduto di sotto: ferita la donna che era alla guida.

Tir cade dal cavalcavia: l’incidente a Brindisi

Il camion è uscito dalla sua carreggiata per cause ancora da accertare e, dopo aver sfondato il guardrail, è caduto dal cavalcavia. Alla guida del mezzo pesante c’era in quel momento una donna 55enne di Ceglie Messapica. I medici del 118 sono arrivati sul posto con un’ambulanza e l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi: fortunatamente, la camionista non sarebbe in pericolo di vita. A bordo del tir c’erano anche due cani di piccola taglia, loro rimasti praticamente illesi e soccorsi dalle autorità. La grande fortuna di questo incidente è stata anche che, nel momento in cui il camion è caduto dal cavalcavia, nessun mezzo stava passando sulla stada sottostante.