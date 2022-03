Briosco, rapporto in auto fra due uomini in pieno giorno: maxi multa da 3.500 euro

Due uomini hanno deciso di consumare un rapporto sessuale in un'auto in pieno giorno e davanti a tutti: multati e denunciati dai carabinieri

Due uomini hanno deciso di consumare un rapporto sessuale in un’auto in pieno giorno e davanti a tutti: multati e denunciati dai carabinieri.

Briosco, rapporto sessuale in auto in pieno giorno

Un uomo di 63 anni di Sondrio e un’altro di 48 anni di Lecco, hanno deciso di consumare un rapporto sessuale in un Suv in pieno giorno a Briosco, in provincia di Monza Brianza.

I due uomini non si sono affatto preoccupati della presenza di diversi passanti e hanno proseguito nell’atto all’interno dell’auto fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

La multa e la denuncia dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Giussano che hanno provveduto a multare i due con una maxi ammenda da 3 mila e 500 euro ciascuno. Il più giovane dei due uomini ha poi iniziato ad insultare e minacciare gli agenti, prendendosi quindi anche una denuncia.

L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per diversi reati come oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente e altri reati contro persona. In questo caso la nuova denuncia è arrivata per minaccia a pubblico ufficiale.