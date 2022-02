Britney Spears confessa il dramma del centro psichiatrico: il post cancellato

Britney Spears ha cancellato un post sui social in cui raccontava la sua dolorosa esperienza in un'ospedale psichiatrico.

Attraverso i social Britney Spears ha confessato il terribile dramma di cui è stata vittima quando, nel 2019, è stata ricoverata in un centro psichiatrico specializzato. La cantante ha presto cancellato il suo post.

Britney Spears: l’ospedale psichiatrico

Gli ultimi anni sono stati particolarmente difficili per la reginetta del Pop Britney Spears a causa delle vicende giudiziarie con la famiglia e i numerosi ricoveri in centri di riabilitazione psichiatrica.

La stessa cantante ha svelato una delle esperienze più drammatiche da lei vissute attraverso i social, ma a seguire ha cancellato il suo post:

“Sarò onesta, la persona più dura nei miei confronti sono io stessa, quindi posso avere un allenatore e fare le cose base, ma le uniche volte io mi spacco davvero è quando decido in prima persona di dedicarmi a fare qualcosa che voglio! Questo è ciò che la depressione può impedirti di fare…questo è il motivo per il quale la mia famiglia ha fatto quello che ha fatto…tenendomi in ostaggio contro il mio volere…che loro sostengono fosse AIUTO! No, io credo nell’aiuto ma non in quello non richiesto.

Onestamente l’unica cosa preoccupante di me è la mia depressione, ma non si portano via le persone dalla loro casa per questo! In quel centro c’era un’infermiera diversa ogni giorno che mi guardava mentre mi cambiavo, non potevo avere una parola su nulla, quell’intera esperienza di quattro mesi ha amplificato la mia depressione di cento volte”, ha scritto nel suo post via social.

La famiglia

Dopo le recenti accuse contro la sorella Jamie e contro suo padre, Britney Spears è tornata a scagliarsi anche contro la sua intera famiglia, colpevole secondo lei di non averla aiutata nel momento del bisogno e, anzi, di averle causato ancora più problemi:

“Il danno maggiore che mi è stato arrecato è il gioco psicologico della mia STESSA famiglia che cercava di convincermi che era quello che mi stavano facendo fosse per il mio bene.

“Scusaci, non possiamo aiutarti mentre ti fanno cose illegali.” Adesso avrei sputato loro in faccia… l’unico rimpianto della mia vita, dei mie interi 40 anni, è quello di non aver sputato loro in quella faccia di m***a che si ritrovano. Sono la prima ad ammettere di essere abbastanza sconvolta da tutto ciò e non sono nemmeno vicina a condividere tutto ciò che hanno fatto…è onestamente scioccante ma col tempo credo che le cose verranno svelate in modo più chiaro.

So che devo fare ancora molta strada, ma procedo giorno per giorno un po’ alla volta. PSS rimango con i piedi per terra! Psss sogno ancora di sputare sulle loro facce di me***…TUTTO QUI”, ha scritto la canatante nel suo sfogo via social.