Brutta avventura per due escursioniste soccorse sul monte Avvocata in provincia di Salerno.

Avevano raggiunto un santuario mariano ma non trovavano più la via del ritorno. Per quel motivo è dovuto entrare in azione il soccorso alpino e speleologico della Campania. Un team CNSAS è intervenuto a soccorrere due escursioniste sul monte Avvocata che avevano lanciato l’allarme attraverso GeoresQ, “un servizio gestito dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e promosso dal Club Alpino Italiano (CAI)”.

Escursioniste soccorse sul monte Avvocata

Si tratta di una sorta di app di “geolocalizzazione ed inoltro delle richieste di soccorso dedicato a tutti i frequentatori della montagna ed agli amanti degli sport all’aria aperta”.

Ad ogni modo le due donne avevano raggiunto il santuario, ma non riuscivano a trovare il sentiero del ritorno. Quello strumento si è rivelato fondamentale anche nel caso di spcie, velocizzando richiesta ed intervento sul posto.

Parte la squadra CNSAS e risolve

A quel punto il soccorso alpino e speleologico della Campania ha deciso di inviare immediatamente una squadra di tecnici. Gli operatori hanno raggiunto le due donne che nel frattempo avevano intrapreso la via del ritorno e che sono state riaccompagnate a valle in sicurezza ed in buona salute.