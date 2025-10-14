Non sta ottenendo gli ascolti che ci si aspettava la nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura che, quindi, rischia una chiusura anticipata.

Grande Fratello, flop di ascolti per il reality di Simona Ventura

Da qualche settimana è in corso una “guerra” di ascolti tra Rai e Mediaset, soprattutto nell’access prime time, con Gerry Scotti e la sua “Ruota della Fortuna” che quasi sempre battono Stefano De Martino e “Affari Tuoi”.

C’ea grande attesa a Mediaset anche per il Grande Fratello ma, fino a ora, il reality show condotto da Simona Ventura non sta ottenendo i numeri che ci si aspettava. La puntata di ieri, ad esempio, dove è stata annunciata in diretta la pace raggiunta a Gaza, ha ottenuto solo il 14,4 % di share, con invece la serie tv “Blanca 3″ su Rai 1 che ha ottenuto il 23,7 % di share.

Flop di ascolti, il Grande Fratello di Simona Ventura chiude prima?

Come abbiamo visto, il Grande Fratello di Simona Ventura non sta ottenendo i numeri sperati per quanto riguarda gli ascolti e potrebbe anche fare la fine di “The Couple” che, come ricorderete, ha chiuso prima della fine, senza nemmeno decretare un vincitore. Quindi, il Grande Fratello chiude prima? Al momento non si sa ma, se i numeri continueranno così, ci sono buone possibilità di una decisone da parte di Mediaset.