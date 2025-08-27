Brutto incidente stradale per l’attore statunitense Dylan Walsh che era in auto con la sua famiglia. La polizia, però, lo accusa. Ecco perché.

Dylan Walsh, brutto incidente stradale per l’attore di “Nip/Tuck”

Dylan Walsh, dopo il commovente addio a Julian McMahon, co-protagonista nella serie “Nip/Tuck” scomparso lo scorso 2 luglio, è tornato sotto i riflettori.

Walsh, assieme alla sua famiglia, è rimasto infatti coinvolto in un brutto incidente stradale domenica 17 agosto. L’attore era alla guida della sua Ford Explorer del 2022, con lui la famiglia, quando ha perso il controllo dell’auto che ha invaso la corsia opposta e si è schiantata contro i pali della luce. Per fortuna, né lui né i suoi familiari hanno riportato gravi ferite. Ecco il messaggio social della moglie per rassicurare tutti: “vogliamo ringraziare chi si è preso cura di noi in questo momento spaventoso. Prima di tutto i responsabili e lo staff del River Point Inn che sono corso subito fuori per confortare i nostri bambini. Abbiamo qualche livido dovuto alle cinture di sicurezza, ma siamo grati a loro e agli airbag che ci hanno salvato la vita. L’auto è da rottamare, ma noi stiamo bene.”

Brutto incidente per l’attore Dylan Walsh: cos’ha scoperto la polizia

Come visto, non ci sono state per fortuna conseguenze fisiche per l’attore Dylan Walsh e la sua famiglia dopo l’incidente in auto ma, per l’attore, la vicenda potrebbe non essere finita qui. La polizia, infatti, secondo quanto riportato da TMZ, avrebbero trovato nell’auto diverse lattine di bevande alcoliche aperte in una borsa frigo. Un testimone avrebbe anche sentito la moglie di Walsh urlare di levare le lattine prima dell’arrivo della polizia. Dylan Walsh, secondo le informazioni riportate sempre da TMZ, sarebbe stato accusato di possesso di bevande alcoliche aperte in auto, guida spericolata, immatricolazione scaduta, mancato rispetto della destra, cambio di corsia non sicuro e guida su un marciapiede.