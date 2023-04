Btp Italia, in arrivo cedole semestrali superiori al 5%

Btp Italia: cedole semestrali superiori al 5% in pagamento tra aprile e maggio e rendimenti su base annua che superano il 9%. I Btp Italia fanno mercato a sé e non lasciano margine di competizione in quanto a rendimenti.

Cosa sono i Btp Italia?

Si tratta di obbligazioni emesse dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), quindi titoli di Stato con la caratteristica di avere un rendimento cedolare in parte fisso (minimo) e in parte dipendente dal tasso di inflazione italiana. Attraverso cedole semestrali, sono tutto sommato prodotti in grado di proteggere i risparmiatori dalla crescita dei prezzi. Per quanto detto poc’anzi, il rendimento dei Btp Italia aumenta all’aumentare dell’inflazione: dopo mesi di crescita costante, a marzo il tasso di inflazione in Italia è sceso all’8,2% (dal 9,8% di febbraio) dando vita a una parabola discendente che per la Bce dovrebbe condurre l’aumento medio del costo della vita in area euro al 5,1% entro la fine del 2023.

Previsto calo da novembre

Quasi due punti in meno da novembre 2023: questa la previsione sulle cedole semestrali pagate dai Btp Italia, rimanendo tuttavia comunque a un livello doppio rispetto all’1,7% della cedola semestrale del Btp tradizionale, che ha una cedola annua complessiva (2 semestrali) del 3,4%.