Dopo la puntata di “Falsissimo”, in cui Fabrizio Corona ha accusato Raoul Bova di aver tradito per anni Rocio Munoz Morales con Martina Ceretti, è intervenuto l’avvocato dell’attore romano.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: le accuse di tradimento di Fabrizio Corona

Della crisi tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales se ne parla ormai da diversi mesi, anche se fino a ora nessuno dei due si è esposto sull’argomento.

Nella sua ultima puntata di “Falsissimo“, Fabrizio Corona ha però preso di mira l’attore romano, accusandolo di aver tradito, per anni, la modella spagnola con una giovane influencer, Martina Ceretti. Ora, a rompere il silenzio, è l’avvocato di Bova, ecco cosa ha detto.

Raoul Bova, parla l’avvocato: “Su di lui fango mediatico”

Dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona su Raoul Bova e i presunti tradimenti nei confronti di Rocio Munoz Morales, è intervenuto l‘avvocato dell’attore romano, che ha scritto in una nota, come riportato dall’Ansa: “in qualità di legale di Raoul Bova, alla luce delle notizie apparse in questi ultimi giorni, ho il dovere di precisare che: Raoul e Rocio, che non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell’accudimento e nella cura delle due figlie. Siamo in attesa di indicazioni dalla signora Morales per poter formalizzare, anche in tribunale, una realtà già nota e indiscutibile; in ordine al materiale illecito diffuso sul web su presunte affermazioni e frequentazioni del mio assistito, sono in corso accertamenti da parte della Magistratura penale, che indaga sui diversi reati ipotizzabili a carico delle varie persone coinvolte. Il credere a coloro che, senza avere la certezza del vero e per meri motivi di lucro, non esitano a travolgere l’esistenza altrui, dimentica il rispetto dovuto ai 4 figli, totalmente trascurati da chiunque abbia la responsabilità di aver voluto spargere questo fango mediatico.”