Un fuori programma che nessuno poteva immaginare: un prete filo russo ha tentato di bloccare il corteo del presidente ucraino Zelensky, in visita in Bulgaria.

Un prete filo russo ha tentato di bloccare il corteo presidenziale di Zelensky, in visita in Bulgaria. Il sacerdote ha brandito una croce e avrebbe urlato contro il presidente ucraino, descrivendolo come il rappresentante di tutto ciò che è male dal punto di vista etico e morale, simbolo della corruzione dei costumi occidentali, ossia il diavolo in persona. Come informa TgLa7, l’uomo è stato bloccato dai servizi di sicurezza e infine arrestato.

Prete filo russo contro Zelensky: i commenti su Twitter

Sono stati diversi i commenti su Twitter riguardo all’azione del prete filo russo contro Zelensky. Un utente si domanda ironicamente: “Aspetta, stava benedicendo Zelensky?”. Un altro ancora: “Un po’ poco ortodosso”. C’è poi chi si chiede: “Lo benediceva o lo malediceva?”. E infine un altro ha commentato: “Quello è per caso Jach di Father Ted?” (un personaggio appartenente all’omonima sitcom irlandese con protagonista un sacerdote, interpretato da Dermot Morgan).

Perché Zelensky è in visita in Bulgaria?

Come informa Euronews, il presidente Volodymyr Zelensky è arrivato a Sofia per una visita ufficiale con l’obiettivo di ottenere il sostegno politico della leadership bulgara per l’adesione dell’Ucraina alla NATO e per richiedere ulteriore supporto militare per una controffensiva che sta incontrando ostacoli. Da sottolineare come la Bulgaria è considerata uno dei paesi europei con uno dei più alti livelli di scetticismo riguardo all’assistenza militare all’Ucraina.