A Fuorigrotta, quartiere della zona occidentale di Napoli, degli episodi di bullismo stanno mettendo in allarme le autorità.

La cosa è arrivata persino alla camera dei deputati. A segnalare gli episodi, infatti, è stato il deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio Borrelli con il conduttore radiofonico Gianni Simioli.

Bullismo a Fuorigrotta, cosa è successo?

Secondo il deputato, una ragazza che frequenta le scuole medie a Fuorigrotta sta subendo dei gravissimi attacchi da parte di un gruppo di coetanei, che l’hanno messa alla berlina a scuola e sui social network, affibbiandole una serie di brutti soprannomi.

Sempre sui social network, inoltre, girano dei video in cui a questa ragazza vengono tirati i capelli, e gli episodi di violenza e scherno sono così gravi che la ragazzina ha dovuto più volte chiamare in soccorso il fratello. Insomma, una situazione difficile da sostenere soprattutto per una ragazza così giovane.

Bullismo a Fuorigrotta, l’appello

Borrelli e Simioli aggiungono al racconto di queste violenze anche un appello: “Non possiamo attendere inermi che si consumi l’ennesima tragedia e trovo incredibile che per un fenomeno del genere nessuno a scuola si accorga di nulla.

Un atteggiamento omertoso che non fa onore. Siamo pronti a mettere in campo tutte le azioni possibili per spezzare questa catena di dolore, ma il primo passo è sempre la denuncia: chi sa, parli”.