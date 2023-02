Cadavere in spiaggia: la macabra scoperta a Rimini

Trovato il cadavere di una donna in spiaggia a Rimini. Sul corpo non sarebbero state rinvenute tracce di violenza: i rilievi della Scientifica.

Trovato un cadavere in spiaggia, a Torre Pedrera, frazione del litorale nord di Rimini.

Il corpo appartiene a una donna. Si tratta di una donna di 36 anni di origini romene. Sono stati alcuni passanti che si trovavano nei pressi del Bagno Bela Burdela lungo viale San Salvador a notare il cadavere, riverso sulla battigia, intorno alle 8:30 di giovedì 9 febbraio. Gli stessi hanno allarmato la Polizia di Stato e i sanitari del 118. Giunti sul posto, tuttavia, già non c’era nulla da fare per la ragazza, di cui è stato confermato il decesso.

Come informa Rimini Today, sono stati effettuati gli opportuni accertamenti da parte della Scientifica, ma sembra che sul corpo minuto della vittima non siano stati rinvenuti segni di violenza.

Rimini, scoperto cadavere in spiaggia: le indagini

Sul caso accaduto presso la spiaggia di Torre Pedrera sono in corso le indagini della Squadra Mobile della Questura di Rimini, coordinata dal sotituto procuratore Davide Ercolani, che ha autorizzato la rimozione del corpo ed effetuare così l’autopsia.

Non si esclude nessuna ipotesi

Non è dato sapere chi sia e come sia morta la donna ritrovata sulla spiaggia. Dal Corriere della sera si legge come non sia al momento esclusa nessuna ipotesi: da un incidente a un gesto estremo. La giovane risultava essere scomparsa da diverse ore.