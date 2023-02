Contromano sulla superstrada, 72enne fermata dalla Polizia: "Mi sono confusa"

Arriva dalla Sardegna la vicenda di una donna che procedeva contromano sulla superstrada, la 72enne è stata fermata dalla Polizia: “Mi sono confusa”.

Si tratta di un’anziana che alla guida sfrecciava noncurante del pericolo per sé e per gli altri lungo la 729 Sassari-Olbia. Ed agli agenti avrebbe detto: “Mi sono confusa”.

Contromano sulla superstrada, 72enne fermata

Certo, gli agenti della polizia stradale che l’avevano appena fermata mentre percorreva una superstrada contro mano rischiando di innescare un incidente se la sono vista brutta. L’intervento degli uomini de113 è avvenuto lungo la strada statale 729 Sassari-Olbia e come spiega Fanpage “fortunatamente si è concluso senza conseguenze grazie al tempestivo intervento di una pattuglia della stradale ma anche degli altri automobilisti di passaggio”.

Ma cosa era successo? Che alcuni automobilisti avevano allertato la centrale operativa dopo avere incrociato la donna al volante contromano giusto alla periferia di Olbia ed in carreggiata verso Sassari.

Multa salatissima e addio patente

La pattuglia della Polstrada l’aveva raggiunta e fermata. E la 72enne ha spiegato di essersi confusa nell’immettersi “nella carreggiata all’altezza dello svincolo dell’aeroporto”. Confusione o meno una multa di quelle che davvero ti confondono alla signora non glie l’ha tolta nessuno, così come l’immediato ritiro della patente come prevede il codice della strada.