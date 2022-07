Cadavere trovato a Pianura: si ipotizza possa trattarsi di Andrea Covelli, scomparso da alcuni giorn

Cadavere trovato a Pianura: le forze dell’ordine stanno ipotizzando che possa trattarsi di Andrea Covelli, scomparso da Napoli da alcuni giorni.

Cadavere trovato a Pianura: le forze dell’ordine stanno ipotizzando che possa trattarsi di Andrea Covelli, scomparso dal quartiere della periferia occidentale di Napoli nella notte di mercoledì 29 giugno.

Cadavere trovato a Pianura: sin indaga sull’identità dell’uomo

Nella giornata di venerdì 1° luglio, il cadavere di un uomo è stato recuperato in via vicinale Pignatiello, a Pianura. In particolare, il corpo esanime dello sconosciuto è stato rinvenuto in una zona boschiva situata ai margini del centro abitato di Pianura, quartiere della periferia ovest di Napoli.

Al momento, il soggetto trovato privo di vita in via vicinale Pignatiello non è ancora stato identificato. Le forze dell’ordine, infatti, stanno indagando al fine di risalire alle generalità della vittima e di scoprire le dinamiche che hanno portato alla morte dell’uomo.

Si ipotizza possa trattarsi di Andrea Covelli, scomparso da alcuni giorni

Intanto, gli inquirenti stanno ipotizzando che il cadavere trovato a Pianura possa appartenere ad Andrea Covelli, un giovane uomo di 27 anni scomparso nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 giugno nel quartiere della periferia ovest del capoluogo campano.

Sulla base delle testimonianze sinora raccolte dai militari, pare che Andrea Covelli sia stato avvicinato da alcuni sconosciuti che “gli hanno sottratto chiavi e telefono e se lo sono portati”, dissolvendosi nel nulla.

Le indagini legate alla scomparsa del 27enne sono state affidate alla Squadra Mobile guidata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini e stanno procedendo all’insegna del massimo riserbo.