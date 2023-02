Cade in casa e non riesce ad alzarsi: il cane chiede aiuto e lo salva

Ad Ancona un uomo cade in casa, fa fatica ad alzarsi e il suo cane chiede aiuto e lo salva.

Il 67enne era rimasto bloccato e non riusciva a chiamare i soccorsi.

Il suo cane comprende quanto accaduto e lo aiuta abbaiando e attirando l’attenzione dei vicini.

Uomo cade e il cane lo salva

Spesso si dice che i cani siano meglio delle persone e questo è uno di quei casi che ne rappresenta una prova.

L’uomo che vive solo in casa insieme al suo cane era caduto a terra e non riusciva più a risollevarsi.

Non sapeva come fare per chiedere aiuto. Il cane vedendo il suo padrone in difficoltà si è messo ad abbaiare e a raschiare sulla porta.

Il vicino ha chiamato i soccorsi

Uno dei vicini ha capito che il cane cercava di attirare l’attenzione per un motivo specifico e ha suonato al campanello. Il vicino vedendo che l’uomo non ha aperto si è accorto che c’era qualcosa che non andava.

L’uomo sta bene

A quel punto il vicino di casa ha chiamato la Croce Gialla che si è recata subito sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e alla Questura. L’uomo ha ricevuto le prime cure e in seguito ha effettuato gli accertamenti nel Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette.

I medici hanno riferito che il 67enne adesso sta bene e le sue condizioni non sono preoccupanti.

