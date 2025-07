Una tragedia si è consumata ieri a Belluno, lungo le sponde del fiume Piave, dove una ragazza è caduta in acqua ed è stata travolta e schiacciata da un masso. I soccorritori, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Belluno, cade nel Piave e viene schiacciata da un masso: la dinamica dell’incidente

Una giovane di 15 anni ha perso la vita e una coetanea è rimasta ferita nel pomeriggio di martedì a Cesiomaggiore, in provincia di Belluno, a causa del crollo di un costone roccioso. Le due ragazze, insieme a un’altra amica della stessa età, si erano arrampicate sul pilone di un vecchio ponte che si affaccia sul fiume Piave, nella località di Busche, con l’intento di scattare una foto.

Durante la salita, probabilmente a causa del movimento, un masso si è staccato dalla parete rocciosa sottostante, travolgendo la giovane e schiacciandola mortalmente.

Mentre la terza ragazza è riuscita a mettersi in salvo senza riportare danni, la quindicenne ha perso la vita sul colpo. L’amica che era con lei ha subito varie fratture ma le sue condizioni non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita.

I soccorsi sono arrivati rapidamente: oltre all’ambulanza dell’ospedale di Feltre, sono intervenuti l’elicottero del Suem 118 e i vigili del fuoco di Belluno e Feltre, con un gommone, chiamati inizialmente per un possibile recupero in acqua. Purtroppo per la ragazza non c’è stato nulla da fare; il medico legale ha constatato il decesso e allertato il magistrato.

Belluno, cade nel Piave e viene schiacciata da un masso: chi era la vittima

La vittima è Gaia de Gol, una ragazza di 15 anni di Lentiai, studentessa dell’istituto agrario di Feltre. Si trovava al Cesana Beach di Lentiai insieme alla madre e ad alcune amiche. Si tratta di un’area verde con una piccola spiaggia affacciata sul fiume Piave, vicino alla località di Busche, non lontano da Feltre.

Originaria della frazione di Colderù, Gaia conosceva bene quel luogo, che per lei rappresentava una seconda casa, essendoci cresciuta. Frequentava le scuole superiori e coltivava una grande passione per la ginnastica ritmica, disciplina nella quale era attiva con la Ginnastica Feltre.