Caduta con lo snowboard a Piancavallo, una vittima: forse un americano in servizio alla Usaf di Aviano

Caduta con lo snowboard a Piancavallo, una vittima: forse un americano in ser...

Caduta con lo snowboard a Piancavallo, una vittima: forse un americano in ser...

Caduta con lo snowboard a Piancavallo, una vittima: forse un americano in ser...

Incidente mortale a Pordenone: si indaga su una caduta con lo snowboard a Piancavallo che ha causato la morte di un uomo.

Al momento, non è ancora stata svelata l’identità della vittima.

Caduta con lo snowboard a Piancavallo, una vittima: forse un americano in servizio alla base Usaf di Aviano

Un uomo di circa 40 anni, probabilmente un cittadino americano in servizio presso la base Usaf di Aviano, si è spento nel pomeriggio di martedì 27 dicembre dopo essere rimasto vittima di un incidente.

Mentre scendeva con lo snowboard lungo la pista Tremol 2 di Piancavallo, a Pordenone, ha perso il controllo della tavola ed è morto.

Al momento non è noto se l’uomo abbia avuto un malore improvviso e sia stato stroncato da un arresto cardiaco che ne ha causato la caduta oppure se sia stata la caduta a provocare l’arresto cardiaco e, di conseguenza, la morte.

Indagini in corso

In seguito al drammatico incidente, sul posto si sono recati il medico di guardia della località sciistica e un rianimatore. Entrambi viaggiavano a bordo di un elicottero di Pieve di Cadore.

Presenti, poi, anche i tecnici del Cnsas, gli uomini del Soccorso piste e i carabinieri che hanno aperto un’inchiesta.

L’identità della vittima non è ancora nota in quanto l’uomo è stato trovato sprovvisto di documenti. Per questo motivo, le autorità italiane si sono rivolte alla Polizia militare americana.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Pordenone che ha incaricato i carabinieri di raccogliere testimonianze per fare luce sulla dinamica della caduta.