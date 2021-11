Caduta dei capelli a dicembre: come prevenire e la migliore soluzione

La caduta dei capelli nel mese di dicembre si può rimediare con alcuni accorgimenti riguardo ai prodotti da usare e ad alcune abitudini alimentari.

Il mese di dicembre, quindi il cambio di stagione dal periodo autunnale all’inverno, porta con sé delle trasformazioni per cui la chioma tende a risentirne maggiormente. In questo periodo, molti soggetti possono affrontare la caduta dei capelli che preoccupa. Per prevenire il problema e l’insicurezza del problema, vediamo quale soluzione usare e come fare.

Caduta dei capelli

Si tratta un problema che colpisce sia uomini che donne e che rischia di causare problemi di autostima o insicurezza, ma anche disagio. Il problema della caduta dei capelli che solitamente avviene nel periodo autunnale rischia di protrarsi anche in inverno, nel mese di dicembre a causa di alcuni fattori che influenzano lo stato della chioma.

Proprio per evitare che i capelli si danneggino ulteriormente nel periodo invernale, è bene cominciare a proteggerli nel modo giusto con prodotti e accorgimenti validi. Non appena ci si accorge della caduta dei capelli a dicembre, è bene intervenire tempestivamente cambiando anche le proprie abitudini alimentari e stili di vita in modo da dare protezione al capello.

Si consiglia di non usare shampoo che contengono sostanze aggressive, in quanto comportano una maggiore caduta dei capelli. Meglio optare per un prodotto a base delicata e adatto alla salute del capello Un prodotto che faccia poca schiuma o anticaduta deve essere ricco di ingredienti come vitamine e sali minerali che stimolano la crescita del capello e della cute.

Un altro rimedio valido ed efficace è sicuramente Foltina Plus che velocizza la crescita dei capelli dando un aspetto sano e migliore. Usare un balsamo od olio aiuta a rafforzare la radice del capello ed evitarne la perdita troppo eccessiva. Molto importante anche nutrirsi in modo adeguato consumando alimenti che, non solo fanno bene al fisico, come cibi ricchi di zinco e magnesio, ma contribuiscono anche a impedire la caduta dei capelli.

Caduta dei capelli: cause

Come già detto, durante il periodo invernale, alcuni soggetti possono andare incontro a una caduta dei capelli per via di alcune condizioni che possono agire in maniera negativa sulla stabilità del cuoio capelluto. Alcune condizioni come il freddo eccessivo, le alte temperature, ma anche il vento e l’inquinamento non risultano essere favorevoli per la salute del cuoio capelluto.

Gli sbalzi di temperatura, come tra ambienti riscaldati e non, insieme ai repentini cambiamenti termici, sono una minaccia per i capelli che, in questa stagione, non solo cadono, ma sono più opachi, deboli e secchi, oltre a spezzarsi con una certa rapidità. Nei mesi invernali, le basse temperature portano a una vasocostrizione del cuoio capelluto danneggiandolo.

Il danneggiamento del bulbo pilifero porta a una caduta dei capelli cospicua e abbondante che comincia ad avvertirsi nel periodo invernale per poi aggravarsi nei mesi primaverili. Il vento e l’umidità sono ulteriori fattori che influenzano per cui il capello appare crespo e difficile da domare sia per l’asciugatura che l’acconciatura. In caso di una chioma debole o fragile, l’inverno è deleterio e quindi la caduta dei capelli è la condizione successiva.

Gli agenti esterni sono deleteri dal momento che penetrano nel capello indebolendolo e causandone la caduta che comporta problematiche di autostima e di disagio per il soggetto.

Caduta dei capelli: migliore soluzione

Per prevenire la caduta dei capelli, oltre a un miglioramento delle proprie condizioni di vita, si può optare per un prodotto che aiuta ad apportare i giusti benefici.

