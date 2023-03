Caduta dei capelli in primavera: come risolvere con la migliore lozione

Per quanto la primavera sia una stagione bella con i suoi profumi e sapori, rischia anche di creare delle problematiche alla chioma. In questa stagione si rischia di andare incontro a una caduta dei capelli più abbondante del solito che è possibile controllare con il rimedio migliore che infoltisce la chioma in modo naturale.

Caduta dei capelli in primavera

Nel momento in cui si passa dalla stagione invernale alla primavera, la chioma tende a subire un cambiamento e una trasformazione per cui possono andare incontro a un colore diverso oppure apparire meno lucenti rispetto al solito. La nuova stagione porta a un ricambio fisiologico per cui si assiste a una caduta dei capelli.

Una trasformazione che può spaventare, ma per la quale non è necessario allarmarsi o preoccuparsi dal momento che risulta essere alquanto normale poiché si trata di un normale ricambio fisiologico. Si assiste a una maggiore perdita del capello poiché si entra nella fase telogen effluvium stagionale per cui è una caduta che risente del cambio del periodo.

Le ore di luce e di sole hanno effetti sull’attività ormonale e il ciclo cardiano per cui la chioma è il primo segno che ne risente. Una caduta dei capelli definita normale, secondo gli esperti, in primavera è tra i 50 e i 100 capelli al giorno, per cui è bene non preoccuparsi se si trovano un po’ di più sul pettine o il cuscino.

In questa fase il capello arriva alla fine del suo ciclo vitale e la primavera è il periodo in cui si lascia spazio a un nuovo capello per un trattamento che ha la durata di 3-4 mesi al massimo. Nel caso i capelli che cadono fossero molti di più è bene cercare di capire quali possano le cause perché potrebbe essere il segnale di qualche patologia.

Caduta dei capelli in primavera: come rinforzarli

In caso di caduta dei capelli soprattutto in questa stagione e periodo dell’anno, è bene capire come poterli rinforzare. Tagliarli potrebbe essere una ottima soluzione dal momento che permette di dare più pienezza alla capigliatura in generale, andando a eliminare le punte che sono sfibrate e che risentono dei cambiamenti stagionali.

Si possono usare dei prodotti come shampoo e balsamo che non siano troppo aggressivi, ma a base di componenti naturali che permettano di fortificare il capello, renderlo maggiormente lucido e, al tempo stesso, idratarlo nel modo migliore possibile. Molto importante anche l’alimentazione con frutta e verdura di stagione.

Questi alimenti da inserire nella propria dieta sono ricchi di nutrienti come vitamine, fibre e anche antiossidanti che hanno il compito di diminuire la caduta dei capelli e di accelerarne la crescita aiutandoli a essere maggiormente forti e folti. Idratare il capello, non solo con prodotti specifici, ma anche dall’interno bevendo almeno 8 bicchieri di acqua al giorno.

Ci sono poi una serie di lozioni che agiscono direttamente sul capello.

Caduta dei capelli in primavera: miglior lozione

