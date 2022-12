Cagliari, disabile non può andare in bagno per l'assenza di un collaboratore: scuola pronta a scioperare

Uno studente disabile di 19 anni, che frequenta l’IPSAR Antonio Gramsci di Monserrato, non è potuto andare nel bagno della scuola, a causa dell’assenza dell’unico collaboratore scolastico che può aiutarlo in questi casi.

Gli studenti della scuola sono pronti a scioperare per aiutare il loro compagno e a tal proposito hanno già avviato una raccolta firme online.

Cagliari, studente disabile non può andare in bagno a scuola: studenti pronti a scioperare

Nella mattinata di venerdì 25 novembre 2022, Francesco, uno studente disabile di 19 anni, che frequenta l’IPSAR Antonio Gramsci di Monserrato, in provincia di Cagliari, non è potuto andare nel bagno della scuola, perchè mancava l’unico collaboratore scolastico che poteva aiutarlo a farlo.

Per aiutare il giovane ad andare in bagno, la scuola ha dovuto chiamare la madre, che si è tempestivamente recata a scuola. Gli studenti dell’IPSAR Antonio Gramsci si sono detti pronti a scioperare, per aiutare Francesco.

Disabile non può andare in bagno a scuola perchè manca il collaboratore: la denuncia della madre

Francesco è un giovane in sedia a rotelle, a scuola è seguito dai docenti, dall’insegnante di sostegno e da un’educatrice.

Quando deve andare in bagno, lo studente può contare solo sul supporto di un collaboratore scolastico e se questa persona manca, si vengono a creare grossi problemi, così com’è accaduto nella mattinata di venerdì 25 novembre.

La mattina del 25 novembre, la mamma di Francesco si è recata subito a scuola, dopo che è stata avvertita di quanto accaduto, solo grazie al suo intervento è stato possibile accompagnare il ragazzo in bagno.

In seguito all’accaduto, gli studenti dell’IPSAR Antonio Gramsci di Monserrato hanno deciso di avviare una protesta, che inzialmente sarà pacifica, al fine di garantire a Francesco i diritti che gli spettano.

Gli studenti hanno annunciato che sono pronti ad avviare uno sciopero se sarà necessario e nel frattempo hanno già avviato una petizione online, che ha già raccolto più di mille adesioni.

Ecco cosa hanno dichiarato i ragazzi nella petizione:

“Francesco per le sue problematiche ha diritto all’assistenza nei suoi bisogni essenziali. Purtroppo venerdì 25 la scuola non ha provveduto a sostituire l’unico collaboratore scolastico che di solito si occupa di lui che Giustamente si è assentato per motivi di salute.

Di conseguenza non solo ha dovuto attendere l’arrivo della madre per poter essere portato in bagno, ma è stato costretto a lasciare l’istituto in lacrime perché nessuno poteva occuparsi di lui.

A causa di questa situazione vergognosa i giorni seguenti si è visto costretto a stare a casa. La frequenza di Francesco non può dipendere da una sola persona, è uno studente come noi e non deve essere trattato in maniera differente”.