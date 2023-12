Una donna di 43 anni è stata investita da un'auto pirata a Cagliari: la responsabile si è costituita, intanto lei lotta per la vita in ospedale.

Si è costituita la pirata della strada che nella mattina del 22 dicembre ha investito un’infermiera. È successo a Cagliari e la donna si trova in ospedale in gravissime condizioni.

Auto pirata a Cagliari: si è costituita la responsabile

Una tassista di 34 anni è la responsabile dell’investimento di un’infermiera che all’alba del 22 dicembre stava attraversando sulle strisce pedonali una strada di Pirri.

La donna, 43 anni, è ricoverata in gravissime condizioni e si trova in coma farmacologico all’ospedale Brotzu, con un trauma cranico e diverse fratture. Ma quello che è ancora più grave è la versione di colei che l’ha investita.

La versione della tassista: la dinamica dell’incidente di Cagliari

Dopo giorni di indagini gli uomini della polizia locale hanno rintracciato la presunta colpevole, che poi si è spontaneamente costituita prima ancora che la sua posizione venisse approfondita dagli agenti.

Stando a quanto ha riferito, stava smontando dal turno di notte ma non si è resa conto di aver investito qualcuno.

Dopo il fatto, è andata via senza prestare soccorso, ha lasciato il taxi in sede convinta che poco prima avesse urtato un’auto parcheggiata.

Ammette di aver accusato un colpo di sonno per la stancante giornata lavorativa, così è successa la tragedia ma lei non se ne sarebbe resa conto, se non quando gli agenti sono venuti a bussare alla sua porta.

Le indagini sull’incidente di Cagliari

Le forze dell’ordine hanno raccolto alcuni reperti sul luogo dell’incidente di Cagliari ed esaminandoli sono risaliti all’auto pirata.

Anche le immagini della videosorveglianza di zona hanno confermato quello che poi la tassista ha confermato in un secondo momento, dopo essersi inizialmente dichiarata innocente.

Ora è stata denunciata con le accuse di lesioni stradali gravi e fuga, quindi omissione di soccorso.