Un ventitreenne è stato picchiato e lasciato in fin di vita in una strada del Poetto: arrestati per tentato omicidio due giovani e denunciate due ragazze per favoreggiamento e omissione di soccorso

Tragedia sfiorata a Cagliari. Un ventitreenne è stato picchiato e lasciato in fin di vita in una strada del Poetto (spiaggia principale della città). Residente a Quartu Sant’Elena, il ferito è ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Brotzu.

Gli aggressori

Secondo primissime indiscrezioni riguardo la dinamica della vicenda, il giovane sarebbe stato aggredito al culmine di una lite evidentemente degenerata. Arrestati per tentato omicidio due giovani di ventitré e trentadue anni e denunciate per favoreggiamento e omissione di soccorso due ragazze di venti e ventitré anni. Stando a quanto appreso finora, i due aggressori avrebbero pestato il ventitreenne colpendolo con calci e pugni alla testa. Il tutto davanti agli occhi indifferenti delle due ragazze.

I soccorsi

Scattato l’allarme – non è chiaro al momento da chi sia stata effettuata la chiamata d’emergenza – si sono precipitati sul posto i sanitari del 118. I due aggressori (e le due complici) si sarebbero allontanati prima dell’arrivo dell’ambulanza. Mentre il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu, i carabinieri sopraggiunti tempestivamente sul luogo dell’aggressione sono riusciti a rintracciare e a bloccare gli autori del pestaggio, attualmente in carcere a Uta. Per ciò che concerne i provvedimenti riguardo le due giovani, sarà invece l’autorità giudiziaria a esprimersi.