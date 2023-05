Cagliari, uomo di 58anni incendia ammasso di rifiuti in Via Dante

Un uomo di 58 anni, nella giornata di ieri, martedì 9 maggio, intorno alle 14, ha appiccato un incendio bruciando i rifiuti raccolti in un contenitore in metallo di via Dante, a Cagliari. Le fiamme sono state spente quasi subito, grazie al tempestivo intervento dei dipendenti della vicina Despar, che con alcuni secchi d’acqua sono riusciti a spegnere immediatamente il rogo, evitando che si estendesse anche alle auto vicine.

L’uomo aveva già incendiato un’auto

L’uomo di 58 anni è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri. I militari, arrivarti sul posto, sono subito riusciti a rintracciare l’autore dell’incendio. L’uomo era poco lontano e stava svitando i cappuccini delle valvole degli pneumatici di alcune auto in sosta. L’uomo è stato fermato e gli agenti hanno trovato l’accendino usato per appiccare il fuoco. Qualche giorno fa lo stesso uomo aveva incendiato un’auto parcheggiata.