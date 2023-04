Alcamo, lite per incidente stradale: 32enne incendia l'auto della controparte

L'uomo ha incendiato l'auto contro la quale si era schiantato per far desistere la controparte dal chiedere il risarcimento

Un uomo di 32 anni si è fatto aiutare da un 83enne ad appiccare un incendio ad un’automobile. La macchina in questione, di proprietà di due coniugi, era quella contro la quale il 32enne si era schiantato tempo prima. Marito e moglie aveva contattato l’assicurazione per ricevere il risarcimento e l’uomo, con questo gesto, ha voluto intimorirli.

Incidente ad Alcamo, 32enne litiga con la controparte e incendia l’automobile

L’incidente avvenuto sulle strade di Alcamo risale a qualche mese fa, quando il 32enne urtò la fiancata dell’automobile delle due vittime. I protagonisti del sinistro, a quanto sembra, avevano trovato un accordo verbale per il risarcimento, ma l’uomo si era poi rifiutato di pagare. Per questo motivo i coniugi si erano recati in assicurazione decidendo di attivare la consueta pratica. Il 32enne non ha preso bene questa decisione e ha iniziato a minacciare marito e moglie, intimando loro di annullare la richiesta di risarcimento. Avendo ottenuto un ‘no’ come risposta, l’uomo ha contattato un suo amico, un pensionato di 83 anni, e insieme a lui ha appiccato un incendio alla macchina della coppia.

L’arresto dei carabinieri

In un primo momento, i coniugi, spaventati dal folle gesto della controparte, avevano deciso di ritirare la denuncia. Successivamente, però, si sono rivolti ai carabinieri spiegando l’accaduto. Gli agenti dell’Arma, dopo aver raccolto prove sufficienti, hanno arrestato il 32enne e il suo complice.